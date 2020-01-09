Украина назвала версии катастрофы самолёта в Иране: поражение ракетой и взрыв при теракте

Власти рассматривают в качестве основных версий авиакатастрофы поражение зенитной ракетой

Совет национальной безопасности и обороны Украины назвал версии крушения украинского самолёта в Иране. Об этом пишут РИА «Новости».

Власти рассматривают в качестве основных версий авиакатастрофы поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя по техническим причинам.

8 января летевший из Тегерана в Киев рейс PS752 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение спустя две минуты после взлёта. В результате авиакатастрофы не выжил никто из 176 человек, находившихся на борту.

Источник tjournal.ru

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