Украина назвала версии катастрофы самолёта в Иране: поражение ракетой и взрыв при теракте

Власти рассматривают в качестве основных версий авиакатастрофы поражение зенитной ракетой
Совет национальной безопасности и обороны Украины назвал версии крушения украинского самолёта в Иране. Об этом пишут РИА «Новости».
Власти рассматривают в качестве основных версий авиакатастрофы поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя по техническим причинам.
8 января летевший из Тегерана в Киев рейс PS752 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение спустя две минуты после взлёта. В результате авиакатастрофы не выжил никто из 176 человек, находившихся на борту.
Источник tjournal.ru
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