В здании Центробанка в Москве произошел взрыв

09.01.2020, 12:25, Новости дня

Обстоятельства происшествия уточняются.

Один человек пострадал в результате взрыва газового баллона в здании Центрального банка России. Инцидент произошел в головном офисе ЦБ на Неглинной улице в центре российской столицы.

Информации о состоянии пострадавшего пока нет. 

При этом представители регулятора опровергают информацию о взрыве газа. Ранее о сообщалось, что ЧП произошло в здании на Неглинной улице столицы. По некоторым данным, в результате происшествия пострадал человек.

«Информация не соответствует действительности», — заявили в ЦБ.

Тем временем, на кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно, что сегодня к зданию ЦБ были приехали две пожарные машины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.



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