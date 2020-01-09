В здании Центробанка в Москве произошел взрыв

Обстоятельства происшествия уточняются.

Один человек пострадал в результате взрыва газового баллона в здании Центрального банка России. Инцидент произошел в головном офисе ЦБ на Неглинной улице в центре российской столицы.

Информации о состоянии пострадавшего пока нет.

При этом представители регулятора опровергают информацию о взрыве газа. Ранее о сообщалось, что ЧП произошло в здании на Неглинной улице столицы. По некоторым данным, в результате происшествия пострадал человек.

«Информация не соответствует действительности», — заявили в ЦБ.

Тем временем, на кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно, что сегодня к зданию ЦБ были приехали две пожарные машины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Студент из Африки, скончавшийся в московской больнице, умер не от гриппа, у него наблюдалась прогрессирующая пневмония, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы. «Все проведенные тесты на грипп в стационаре отрицательные. При поступлении в больницу пациенту был проведен экспресс-тест на грипп, который показал отрицательный результат. Дополнительно биологический материал для исследования на грипп был направлен в лабораторию […]