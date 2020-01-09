В здании Центробанка в Москве произошел взрыв

Обстоятельства происшествия уточняются.
Один человек пострадал в результате взрыва газового баллона в здании Центрального банка России. Инцидент произошел в головном офисе ЦБ на Неглинной улице в центре российской столицы.
Информации о состоянии пострадавшего пока нет.
При этом представители регулятора опровергают информацию о взрыве газа. Ранее о сообщалось, что ЧП произошло в здании на Неглинной улице столицы. По некоторым данным, в результате происшествия пострадал человек.
«Информация не соответствует действительности», — заявили в ЦБ.
Тем временем, на кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно, что сегодня к зданию ЦБ были приехали две пожарные машины.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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