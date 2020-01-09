На 10 лет дольше: ученые нашли способы продления жизни

Очень простые и результативные способы, чтобы продлить жизнь, назвали исследователи, да еще и определили мешающие этому факторы риска.

Человек может продлить свою жизнь очень даже просто. И не на какие-то год-два, а на целых 10 лет. Во всяком случае, это утверждают ученые Гарвардского и Амстердамского университетов – авторы статьи в журнале British Medical Journal. Наблюдая целых 20 лет за не одной сотней тысяч людей старше 50 лет, они пришли к выводу, что способы очень просты: полезные привычки, физические упражнения, здоровое питание – вот и все.

А чтобы быть наверняка здоровым и продлить жизнь, эксперты определили основные факторы риска. Впрочем, ничего нового, но нелишне еще раз утвердиться. Так вот к рискам отнесли курение, неумеренные дозы алкоголя, жирную и сладкую пищу (причем в неограниченных пределах), гиподинамию и лишний вес. Вот это то, что сокращает нам, в смысле всего человечества, жизнь.

Чтобы быть долгожителем можно и выпить. К слову сказать, исследователи определили допустимую дозу алкоголя: для дам — 175 миллилитров вина (либо 375 миллилитров пива), мужчинам чуть больше в два раза.

Одним словом, соблюдавшие эти советы женщины дожили до 84,4 (в среднем), тогда как проигнорировавшие правильный образ жизни дамы дотянули до 73,7 года. У мужчин следующий показатель: 81,1 года против 73,5 года.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Курганской области инвалидам по зрению, состоящим в обществе слепых, вручили на Новый год просроченные подарки. Информация об этом появилась в нескольких пабликах в соцсети «ВКонтакте». «26 декабря организация проводила утренник, после которого вручила всем новогодние подарки. Спасибо за заботу, но все содержимое (конфеты, круассаны, сок, энергетический напиток и др.) просрочено», — говорится в сообщении, […]