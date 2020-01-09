Кто подвинет «Единую Россию» в Госдуме

Авторская колонка политконсультанта Ярослава Игнатовского – о будущем партии власти

Администрация президента намерена сохранить за партией власти конституционное большинство в парламенте. Источники «Коммерсанта» называют два варианта решения этой задачи — создание новых лояльных партий или насыщение думской кампании партиями, которые не смогут рассчитывать на преодоление пятипроцентного барьера. Руководитель аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский представил свои тезисы о том, почему действующая партийная система не удовлетворяет идеологическим ориентирам российского общества.

Конституционное большинство «Единой России» в Госдуме дает возможность Владимиру Путину запустить процесс трансфера власти в относительно комфортных условиях, а Дмитрию Медведеву моральное право для приоритетного участия в этом трансфере.

Помешать этому может существенное падение рейтинга власти, которое, главным образом, связано с неисполнением общественного договора, сложившегося после «крымского консенсуса» — сохранение соцгарантий, наведение порядка в системе госуправления, борьба с неравенством доходов.

Действующая партийная система не удовлетворяет идеологическим и ценностным ориентирам российского общества, не отвечает базовым запросам большинства социальных групп.

«Единой России» по силам взять 180-200 одномандатных округов за счет недопуска сильных оппозиционных кандидатов, административной мобилизации, технологических ухищрений. Это грозит для власти существенными рисками: во-первых, легитимностью кампании и радикализацией протеста в крупных городах, во-вторых, демонтажом нынешней думской конфигурации «четырехпартийщины», в-третьих, попаданием в Думу представителей региональных элит, не ориентированных на московское руководство.

Политконсультант Ярослав Игнатовский увидел ряд угроз для «Единой России»

Любые новые партийные проекты в центристской и право-центристской нише будут отнимать голоса у «Единой России», а в лево-центристской и лево-либеральной мобилизовывать протестный электорат. При такой конфигурации ЕР нужно смириться с возможным результатом в 30% по спискам.

Оптимальной для «Единой России» представляется стратегия, при которой партия обновит свои ряды за счет новых или уже сформировавшихся лидеров, способных к мобилизации избирателей вокруг важных запросов электората (социалка, борьба с коррупцией, открытость власти, экология, мусор, урбанистка). Часть из них должна пополнить партийные ряды, а часть остаться формально независимой для формирования широкой коалиции в Госдуме под условным названием «Объединенный Единый Фронт». Таким образом будет реализован запрос на обновление и очищение имиджа партии без радикального обновления партийного ландшафта.

В отношении коммунистов и либеральной оппозиции власть сделает ставку на дробление и принцип отделения «мух от котлет». Подтверждение этому — вброс информации о якобы высоком рейтинге «Коммунистов России» и ранний старт кампании В.Рыжкова.

Парламентская оппозиция для сохранения позиций и, глобально, выживаемости должна сделать ставку на точечную радикализацию протеста в слабых для власти местах — перехват тезиса «терзать и трясти». И также, как можно скорее, запустить процесс обновления. В случае «Справедливой России», чье прохождение в Госдуму под большим вопросом, делать это надо незамедлительно, начиная с лидера.

Потенциал «умного голосования» не исследован до конца и остается главным непредсказуемым фактором будущей кампании. Поколение политиков 20 века должно смириться, что процесс их смены уже запущен, и в течение наставшего десятилетия «двадцатых» полностью завершится.

Таким образом, есть два основных вопроса, на которые предстоит ответить:

1) Сможет ли власть вернуть экономический рост и увеличить доходы большинства граждан в 2020 году? Прогноз отрицательный.

2) Как будут внешнеполитические процессы (Украина, глобальные военные конфликты, последствия санкций) влиять на ситуацию внутри России? Прогноз — РФ будет избегать внешних рискованных ситуаций.

И еще два вопроса по предстоящей избирательной кампании:

1) В ситуации когда «Единая Россия» набирает около 30% (а КПРФ и ЛДПР остаются в 16-20%), какая политическая сила консолидирует голоса 20-25% избирателей? Очевидно, что «СР» имеет шанс набрать свои 7-9%, но появляется окно возможностей и для других партий.

2) Кто те 20-25 % избирателей которые не видят своих представителей в Госдуме — какие у них ценности и за кого они готовы проголосовать?

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