В Австрии подросток подружился с дикими сурками

Всё началось, когда Маттео было 3 года, и он впервые отправился в горы.
Туристы, посещающие Грослокер (Австрийские Альпы), прекрасно знают, что в этой местности живёт немало сурков.
Эти симпатичные зверьки готовы приблизиться к людям ради угощения, но всё-таки они предпочитают сохранять определённую дистанцию. А вот Маттео Вальха из Инсбрука (Австрия) сурки подпускают к себе очень близко, ведь между этими животными и 14-летним подростком вот уже много лет продолжается необычная дружба.
Всё началось, когда Маттео было 3 года, и он впервые отправился в горы. Сурки сразу прониклись симпатией к мальчику, и его мама объясняет это тем, что сын отличался от других детей — он всегда был тихим, несуетливым и очень плавно двигался. Маттео остался таким же до сих пор, и хотя он растёт и внешность его меняется, зверьки неизменно узнают своего друга и с удовольствием общаются с ним.
Мама подростка добавила, что сурки стали первыми дикими животными, которых он увидел в жизни, а потому они всегда занимают важное место в его сердце. Каждую поездку в Альпы Маттео воспринимает как долгожданный праздник.
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