Гарик Сукачев и его жена Ольга отправились в Антарктиду

Музыкант Гарик Сукачев поделился с поклонниками в Instagram снимком своей супруги Ольги. Пара отправилась «на край света» и находится сейчас в Антарктиде.

Певец, недавно отпраздновавший свое 60-летие, предупреждает фоловеров, что перед ними не продукт фотомонтажа, а настоящий снимок. Жена музыканта позирует на фоне заснеженного пейзажа. Сверкающий лед заставил избранницу артиста надеть солнцезащитные очки, а в них отражается группа людей , среди которых и сам фотограф. Они встречают небольшое судно, плывущее среди обломков льда.

Через четыре года супруги отметят свою рубиновую свадьбу. Крепкий семейный союз Ольги Королевой и Гарика Сукачева для многих является примером верной любви. Когда-то жена поддержала мечту музыканта снять фильм «Праздник», продав свой бизнес. А один из самых нестандартных отечественных рок-музыкантов, эпатажный и «хулиганистый» певец и композитор, написал в её честь песню и назвал именем любимой. Долгие годы композиция была хитом музыкальных парадов.

У супругов — двое детей: Александр и Анастасия. Сын исполнителя выбрал профессию кинорежиссера, дочь еще школьница.

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