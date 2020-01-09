Гарик Сукачев и его жена Ольга отправились в Антарктиду

09.01.2020, 12:21, Разное

Музыкант Гарик Сукачев поделился с поклонниками в Instagram снимком своей супруги Ольги. Пара отправилась «на край света» и находится сейчас в Антарктиде.
Певец, недавно отпраздновавший свое 60-летие, предупреждает фоловеров, что перед ними не продукт фотомонтажа, а настоящий снимок. Жена музыканта позирует на фоне заснеженного пейзажа. Сверкающий лед заставил избранницу артиста надеть солнцезащитные очки, а в них отражается группа людей , среди которых и сам фотограф. Они встречают небольшое судно, плывущее среди обломков льда.

Через четыре года супруги отметят свою рубиновую свадьбу. Крепкий семейный союз Ольги Королевой и Гарика Сукачева для многих является примером верной любви. Когда-то жена поддержала мечту музыканта снять фильм «Праздник», продав свой бизнес. А один из самых нестандартных отечественных рок-музыкантов, эпатажный и «хулиганистый» певец и композитор, написал в её честь песню и назвал именем любимой. Долгие годы композиция была хитом музыкальных парадов.

У супругов — двое детей: Александр и Анастасия. Сын исполнителя выбрал профессию кинорежиссера, дочь еще школьница.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Ученые доказали пользу регулярного употребления морковного сока в профилактике онкологических заболеваний. Научно обоснованный эффект возникает благодаря большому количеству в продукте антиоксидантов. Содержащийся в этом овощном напитке бета-каротин снижает вероятность развития раковых клеток приблизительно на 40%. Кроме того, натуральный сок из ярко-оранжевого корнеплода обладает многими лечебными свойствами и помогает бороться с ранним старением организма. Витаминный комплекс, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика