В Бишкеке избит журналист-расследователь, который писал о Матраимовых

Редакция издания Factcheck.kg сообщила, что в Бишкеке днем на улице был избит главный редактор Болот Темиров. Трое неизвестных мужчин спортивного телосложения напали на журналиста возле офиса редакции, избили его и отобрали у него телефон.

С чем связано нападение на журналиста – милиция пока не раскрывает, но ранее Factcheck выпустил громкое расследование о бывшем замглавы таможни Кыргызстана Раимбеке Матраимове. Журналисты установили, что его жена тратит $240 тысяч в год только на одежду, часы и украшения, а его сын смотрел матч футбольного клуба «Челси» из VIP-ложи. При этом семья Матраимовых утверждает, что ее годовые доходы составляют от $8 до $215 тысяч.

По данным другого расследования, которое совместно делали киргизская служба Радио Свобода, OCCRP и Kloop, бывший замглавы таможенной службы Кыргызстана (он занимал эту должность с ноября 2015 года по ноябрь 2017 года) был причастен к масштабной криминальной сети с участием клана Абдукадыр (он контролировал оптовые поставки товаров из-за границы на рынки Кыргызстана) и и высокопоставленных чиновников. Клан ввозил в Кыргызстан товары нелегально, без уплаты пошлин, а чтобы таможня закрывала на это глаза, платил огромные взятки руководителям таможни, в частности лично Матраимову.

Матраимов после выхода этого расследования заявил, «все, что про него пишут в интернете, – ложь и неправда», и подал в суд на авторов расследования, в том числе на журналистов Радио Свобода.

Проект Factcheck.kg работает с 2018 года. Изначально он создавался как сайт, призванный разоблачать фейки в соцсетях и СМИ и повысить уровень критического мышления жителей Кыргызстана: проект финансировался Фондом Сороса. Однако в последнее время он больше занимался антикоррупционными расследованиями в отношении высокопоставленных чиновников и силовиков. В конце 2019 года сразу после публикации расследования о Матраимове сайт подвергся хакерской атаке.

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