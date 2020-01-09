СНБО Украины: одна из главных версий катастрофы «Боинга» в Иране — попадание российской ракеты ЗРК «Тор»

Cекретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что одной из главных версий катастрофы украинского «Боинга» в Иране является попадание российской ракеты ЗРК «Тор». Украинские эксперты из комиссии по крушению самолета Boeing-737, по его словам, уже прибыли в Иран и в настоящее время согласовывают с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы. Там они намерены искать именно обломки российской ракеты ЗРК «Тор».

«Наша комиссия намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК «Тор» согласно тем данным, которые были

опубликованы в интернете. Мы используем все наработки по расследованию атаки на «Боинг» МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране», — заявил он.

По словам секретаря СНБО, в состав украинской комиссии включены, в том числе, специалисты, которые принимают участие в расследовании катастрофы малайзийского «Боинга» МН-17 17 июля 2014 года на Донбассе.

«Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных:

поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор»,

столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;

разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

взрыв внутри самолета в результате террористического акта, рассказал Данилов.

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