Новый ГОСТ на жевательный табак вступил в силу в России

Новый ГОСТ на жевательный табак вступил в силу в РФ с 1 января, следует из текста документа, опубликованного на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Согласно документу, «стандарт распространяется на жевательный табак, предназначенный для жевания и изготовленный из табачного сырья, прошедшего технологическую обработку, с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов», передает РИА «Новости».
В качестве дополнительных ингредиентов ГОСТом допускается помимо самого табака использовать и другое сырье, а также соусы и ароматизаторы. Требованиями предписано наносить на упаковку надпись: «Это табачное изделие вредит вашему здоровью».
Новый стандарт вступил в силу 1 января 2020 года.
Тем временем Роспотребнадзор отмечает снижение оборота запрещенной некурительной никотинсодержащей продукции в торговых точках в России.
«Плотность и эффективность проводимых Роспотребнадзором проверок привела к снижению оборота некурительной никотинсодержащей продукции в торговых точках. Так, если в первые дни проверок запрещенная к реализации продукция выявлялась на каждом двадцатом проверенном объекте, то на сегодняшний день – лишь на каждом пятидесятом объекте», – говорится в сообщении.
Проведено около 44 тысяч проверок в отношении производителей и продавцов никотинсодержащей продукции. Вся выявленная запрещенная продукция изъята из оборота, уточнили в пресс-службе.
«Общая сумма уже наложенных штрафов составила 3 390 000 рублей. 324 материала направлено в суды, 240 – в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел», – отметили в Роспотребнадзоре.
Там добавили также, что прекращают свою деятельность и интернет-магазины по дистанционной продаже никотинсодержащей продукции, 30 сайтов уже закрыты.
Напомним, 23 декабря глава социального комитета СФ Валерий Рязанский заявил, что Совфед на пленарном заседании в понедельник рассмотрит обращение к правительству с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство.
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