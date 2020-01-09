Общество слепых в Кургане открестилось от просроченных подарков инвалидам

В Кетовской местной организации Всероссийского общества слепых опровергли сообщения о том, что к Новому году вручали просроченные подарки членам организации.

«Никаких жалоб к нам не поступало. Праздник у нас прошел нормально, как у всех», – сообщила «Ридусу» представитель Кетовской организации ВОС.

Сообщение о том, что на утреннике членам Всероссийского общества слепых в Кургане вручали просроченные подарки, опубликовала жительница города Екатерина Байер. Она сообщила, что такой подарок получила ее бабушка. При этом автор сообщения уточнила, что денег за подарки в организации инвалидов по зрению с них не собирали.

По информации Ura.ru, Байер также не обращалась в Роспотребнадзор и другие инстанции с жалобами на просроченные подарки бабушке.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ученые доказали пользу регулярного употребления морковного сока в профилактике онкологических заболеваний. Научно обоснованный эффект возникает благодаря большому количеству в продукте антиоксидантов. Содержащийся в этом овощном напитке бета-каротин снижает вероятность развития раковых клеток приблизительно на 40%. Кроме того, натуральный сок из ярко-оранжевого корнеплода обладает многими лечебными свойствами и помогает бороться с ранним старением организма. Витаминный комплекс, […]