Общество слепых в Кургане открестилось от просроченных подарков инвалидам

В Кетовской местной организации Всероссийского общества слепых опровергли сообщения о том, что к Новому году вручали просроченные подарки членам организации.
«Никаких жалоб к нам не поступало. Праздник у нас прошел нормально, как у всех», – сообщила «Ридусу» представитель Кетовской организации ВОС.
Сообщение о том, что на утреннике членам Всероссийского общества слепых в Кургане вручали просроченные подарки, опубликовала жительница города Екатерина Байер. Она сообщила, что такой подарок получила ее бабушка. При этом автор сообщения уточнила, что денег за подарки в организации инвалидов по зрению с них не собирали.
По информации Ura.ru, Байер также не обращалась в Роспотребнадзор и другие инстанции с жалобами на просроченные подарки бабушке.
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