Житель Мурманской области убил свою мать в новый год

В Мурманской области на праздновании Нового года местный житель убил собственную мать. По данным FlashNord, родственники совместно распивали спиртное по месту жительства, в результате чего между ними произошел конфликт.

Мужчина стал избивать мать и нанес ей несколько ударов по голове. Пострадавшая скончалась на месте. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российский блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль), прославившийся эпатажными розыгрышами, и его брат Артур, подрабатывающий видеооператором, привлекли внимание столичных правоохранителей, сообщают СМИ. Как информирует телеканал РЕН ТВ, 3 января охранник подземной парковки жилого комплекса на Донецкой улице сообщил, что неизвестный мужчина оставил там Ford Focus с наклейками «ОБ ДПС УВД по СВАО г. Москвы» и накрыл […]