Житель Мурманской области убил свою мать в новый год

В Мурманской области на праздновании Нового года местный житель убил собственную мать. По данным FlashNord, родственники совместно распивали спиртное по месту жительства, в результате чего между ними произошел конфликт.
Мужчина стал избивать мать и нанес ей несколько ударов по голове. Пострадавшая скончалась на месте. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
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