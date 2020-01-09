Ким Кардашьян разнесли за откровенное фото

Торжественный пост жена Каньи Уэста выложила лишь 8 января. «Немного поздно, но с Новым годом», – написала под фото светская львица.

Тем временем, на опубликованном снимке звезда предстала практически обнаженной. Из одежды на ней лишь комплект белья телесного цвета. Откровенным кадром Ким поделилась в своем инстаграм-аккаунте.

В комментариях сразу вспыхнули недовольства, сообщает Пятый канал. Многие были возмущены не только внешним видом Кардашьян, но и тем, что она забыла о своих поклонниках. «Немного поздно? Девушка, сейчас 8 января!», «Почему мы должны смотреть на вас в таком виде? Наденьте что-нибудь. Подумайте о ваших детях и будущих внуках», «Понятно, у тебя так много дел, что ты забыла одеться перед тем, как отправить запоздалое поздравление с Новым годом», – возмущались язвительные злопыхатели.

«Тело замужней женщины предназначено для глаз ее мужа. Интересно, как это воспринимает Канье?», – негодовал критик.

Тем не менее, некоторые не поскупились на приятные слова в адрес Ким. Фанаты с превеликим удовольствие расхваливали модель. «Разве она не богиня?», «Как можно иметь такое безупречное тело после рождения двух детей?!», «Лучший цветок в мире искусства», – восторгались обожатели.

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