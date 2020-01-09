Обвинять экипаж в случившейся в Тегеране трагедии – излишне. Пилот был очень опытный

Я люблю «Международные авиалинии Украины». Мне приходится много ездить, и если передо мной стоит выбор между большими иностранными компаниями и МАУ, я, как правило, всегда выбираю МАУ.

Почему? Во-первых, потому что на рейсах МАУ всегда работает очень хороший коллектив – как правило, очень отзывчивые, улыбчивые и приятные люди. Во-вторых, я люблю знакомиться и общаться с пассажирами во время этих полетов и узнавать от них много интересной информации. Я летал практически со всеми экипажами этой авиакомпании и, к сожалению, почти уверен, что среди погибших есть и те, с кем я был знаком лично, те, кого нам всем будет очень не хватать. Поэтому та трагедия, которая случилась в Тегеране, – это тоже моя личная трагедия. Мое сердце сейчас с семьями погибших пассажиров и погибшего экипажа МАУ.

Самолет был новый, а пилот – очень опытный. Как начинающий пилот могу сказать, что опыт в 12 тыс. часов налета – это очень и очень много, не говоря о том, что вместе с экипажем был еще и более опытный инструктор. Поэтому думаю, что обвинять экипаж в чем-то – абсолютно излишне, хотя, конечно, в любом случае все нужно тщательно расследовать.

Но сегодня я хочу призвать всех, кто любит путешествовать с МАУ, выразить солидарность этому коллективу и напомнить ему, что мы на его стороне и мы его любим!

Источник: Mikheil Saakashvili / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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