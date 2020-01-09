Транзит газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы – Макогон

Транзит российского газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы, сообщил глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон 9 января в Facebook.

«Постепенно выходим на запланированные объемы транзита – за 8 января транзит превысил 100 млн м³ в сутки. Заявки на транзит выполняются в полном объеме», – написал он.

Поступово виходимо на заплановані обсяги транзиту — за 08/01 транзит перевищив 100 млн на добу. Заявки на транзит виконуються у повному обсязі. Posted by Sergiy Makogon on Kolmapäev, 8. jaanuar 2020

24 декабря компания «Оператор газотранспортной системы Украины» прошла сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Премьер Алексей Гончарук сообщал, что «Оператор газотранспортной системы Украины» получил лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года.

1 января через украинскую ГТС был транспортирован первый газ по новому контракту с российским «Газпромом». 3 января оператор ГТС информировал, что в начале 2020 года газотранспортная система Украины частично работает в режиме реверса.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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