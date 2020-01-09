В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети

Российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотических средств и психотропных веществ в Сети.
В частности, статью 6.13 Кодекса об административных правонарушениях планируется дополнить новым пунктом, где будет прописана ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, именно в интернете, передает ТАСС.
В частности, предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц – от 1 млн до 1,5 млн рублей. В качестве альтернативного наказания судья сможет в административном порядке приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 суток.
В конце прошлого года сообщалось, что МВД разработало проект закона, предполагающий наказание до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков.
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