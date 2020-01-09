Глава Нафтогаза назвал контракт с Газпромом самым выгодным для Украины

Киев доволен условиями газового контракта с Газпромом и считает его самым выгодным за всю историю независимости Украины, сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
«Параметры соглашения выгодны для Украины, потому что впервые за историю независимости Украины у нас есть контракт с гарантиями четко обозначенных резервных мощностей, за которые они (Газпром) должны платить вне зависимости от того, используют они их или нет», – отметил Витренко, передает ТАСС.
По его словам, российская компания будет платить за резервированные мощности, а не за количество газа, фактические поступающее в ходе транзита в Европу.
Напомним, 30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа через Украину. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Согласно сделке, продолжение транзита должно начаться с 1 января.
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