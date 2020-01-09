Мнение: Удар состоялся: варианты дальнейшей мести Ирана американцам

Выждав несколько дней после расправы США над генералом Касемом Сулеймани, Иран нанес ответный удар. «Помидорами» американцы не отделались: баллистические ракеты поразили инфраструктуру Пентагона в соседнем Ираке. По имеющимся данным, погибли свыше 80 человек, уничтожены самолеты ВВС США. Каковы же будут последующие шаги Вашингтона и Тегерана?

Весьма показательно, что иранцы не испугались угроз Трампа подвергнуть бомбардировкам 52 объекта, включая исторические и культурные центры древнего государства. Примечательно, что по пункту IX статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда, подобные действия подпадают под определение военного преступления. При этом террористом США называют бессудно убитого ими генерала Сулеймани.

Что дальше?

Сейчас мяч на стороне Вашингтона. Многое зависит от того, пойдет ли Трамп на дальнейшее обострение. Пока что американский президент в Твиттере пишет ободряющие сообщение в духе «у нас все нормально, наши вооруженные силы самые лучшие и оснащенные». Посмотрим, какие ходы есть в запасе у Ирана, если Вашингтон все же начнет эскалацию конфликта. Совет национальной безопасности Исламской Республики разработал 13 планов «страшной мести» США. Не претендуя на то, чтобы вскрыть замыслы хитроумных персов, озвучим то, что лежит на поверхности.

Второй Вьетнам

Стратегия США состоит в окружении Ирана кольцом враждебных ему арабских государств. В ответ Тегеран активно ведет в регионе гибридную войну. Он опирается на военные и политические силы в соседних странах, например, в Ливане это «Хесболла», в Йемене – хуситы с их ополчением «Ансар Аллах». Есть проиранские силы и в Ираке, и в Бахрейне, и в Саудовской Аравии. В совокупности их принято называть «шиитским поясом» Ирана.

Дальнейшие действия Тегерана в ответ на агрессию США могут заключаться в активизации прокси-войны. Наиболее перспективным выглядит иракское направление. Убийство генерала Сулеймани произошло именно в столице этого соседнего государства. Американские военные из Сирии в основном перебазировались в Ирак. После расправы над Сулеймани, Багдад потребовал вывода войск США со своей территории, но Вашингтон, сперва согласившись, быстро перешел в отказ.

По факту, маска доброго полицейского сброшена, и речь идет о банальной оккупации суверенного государства. Иран в свою очередь пообещал Вашингтону устроить в Ираке «второй Вьетнам». Угроза реалистичная и крайне серьезная. Едва ли Трампу понравится поток гробов под звездно-полосатым флагом с Ближнего Востока накануне выборов.

Ормуз

Блокада данного пролива может быть достаточно серьезным ходом. Значительная часть углеводородного сырья ближневосточных монархий идет через Ормуз. Его перекрытие в течение месяца приведет к мировому топливному кризису. Однако США пострадают от него в гораздо меньшей степени, чем Европа или страны АТР, которые точно не будут после такого симпатизировать Тегерану. Вероятность подобного сценария, не гарантирующего точечного удара по Вашингтону, не столь высока.

Ядерное оружие

Президент Трамп недавно заявил, что Иран никогда не обзаведется своим ядерным оружием. Весь его «наезд» на Тегеран имеет целью сдержать иранскую ядерную программу. По иронии судьбы, именно действия американского президента и приближают Исламскую Республику к созданию бомбы.

Как показал недавний опыт КНДР, обзаведшейся ядерным оружием и средствами его доставки, это кардинально меняет отношение со стороны Вашингтона. Пусть у США «красная кнопка побольше», но перспектива получить ядерный взрыв на своей территории делает их более сговорчивыми и уважительными к чужому суверенитету.

Своими руками разрушив СПВД, президент Трамп открыл дорогу Ирану к превращению в ядерную державу. Стоит ли говорить, что после этого напряженность на Ближнем Востоке только усилится?

Источник https://narodreporter.livejournal.com/152378.html

Источник: Теория элит

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