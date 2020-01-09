«Причастны к гибели»: озвучена угроза Трампу после крушения Boeing в Иране

Версия о том что катастрофа украинского Boeing стала результатом не технической неисправности, была опубликована в телеграм-канале «Политджойстик». «Это общая позиция летчиков в чатах и на радио», – отметили авторы сообщения.

«Теперь вопрос: как этим распорядятся иранцы? У них все карты на руках: ящики, своя территория, внешние наблюдатели, показания радаров и т.д.» – добавили авторы. Однако пока, говорится в сообщении, сами иранцы оставили ситуацию в подвешенном состоянии, заявив о повреждении бортовых самописцев. Сообщается, что местные специалисты сперва узнают о том, что на самом деле произошло с самолетом, а лишь затем подумают о том, какую версию озвучить мировому сообществу.

Если выяснится, что катастрофа произошла по вине Ирана, то официальной версией станет крушение в результате технической неисправности. «А вот если чужие, то тут развилка. Можно нанести мощный идеологический удар, а можно выторговать какие-то преференции», – считают эксперты.

«Представьте себе, что каким-то непостижимым образом окажется, что США причастны к гибели десятков канадцев, французов и британцев, то есть граждан стран – своих союзников», – предложил комментатор.

В первую очередь это станет смертельным ударом для политической карьеры американского лидера. Однако даже это не самое сильное по силе возможное последствие. «Трамп, как минимум, проиграет выборы, даже не начав их, а как максимум будет разрушена западная коалиция и начнется реальный процесс выхода НАТО из региона», – пишет «Политджойстик».

Напомним, катастрофа с Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины» произошла утром 8 января в небе над Тегераном. Самолет летел в Киев. По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание. Жертвами катастрофы стали 176 человек.

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