На Украине остались недовольны последствиями запуска «Турецкого потока»

Запуск «Турецкого потока» привел к снижению транзита газа через Украину в 2020 году на 15 млрд кубометров, сообщил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Сегодня пафосно был запущен Турецкий Поток. … К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направления с 01.01.2020 осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину», – объяснил Макогон в Facebook.
Он уточнил, что это приведет к снижению транзита голубого топлива через Украину в 2020 году на 15 млрд кубометров.
Ранее Макогон сообщил о выполнении заявки на транзит газа в полном объеме и постепенном выходе на запланированные объемы транзита.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, с чем связано падение объемов газа.
В среду президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток» в Стамбуле.
«Турецкий поток» – газопровод, состоящий из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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