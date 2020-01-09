Здоровье: Ученые нашли способ борьбы с раком при помощи обычной соли

Учёные из США нашли новый способ борьбы с раком при помощи обычной соли. Она способна замедлить распространение опухолей на 66%.
В ходе эксперимента исследователи изучали воздействие наночастиц хлорида натрия на раковые клетки. Для этого использовались лабораторные мыши с онкологическими заболеваниями. Оказалось, что поражённые клетки уже имеют повышенное содержание натрия, и при воздействии на них наночастицами соли они разрушаются. При этом, как отметили специалисты, здоровые и не поражённые участки тканей абсолютно никак не страдают от такого воздействия, так как для организма это просто обычная соль.
Новый метод борьбы с заболеванием поможет существенно замедлить распространение рака у пациентов с поражениями мочевого пузыря, простаты и печени. О клинических испытаниях на людях пока не сообщается. Для этого необходимы ещё исследования на предмет побочных эффектов.
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