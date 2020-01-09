Здоровье: Ученые нашли способ борьбы с раком при помощи обычной соли

09.01.2020, 12:04, Разное

Учёные из США нашли новый способ борьбы с раком при помощи обычной соли. Она способна замедлить распространение опухолей на 66%.
В ходе эксперимента исследователи изучали воздействие наночастиц хлорида натрия на раковые клетки. Для этого использовались лабораторные мыши с онкологическими заболеваниями. Оказалось, что поражённые клетки уже имеют повышенное содержание натрия, и при воздействии на них наночастицами соли они разрушаются. При этом, как отметили специалисты, здоровые и не поражённые участки тканей абсолютно никак не страдают от такого воздействия, так как для организма это просто обычная соль.

Новый метод борьбы с заболеванием поможет существенно замедлить распространение рака у пациентов с поражениями мочевого пузыря, простаты и печени. О клинических испытаниях на людях пока не сообщается. Для этого необходимы ещё исследования на предмет побочных эффектов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Следственный комитет опубликовал видеозапись с места убийства женщины в Омске, в котором обвиняют ее 15-летнюю дочь и ее 18-летнего молодого человека. Согласно версии следствия, инцидент произошел в ночь на 31 декабря в Омске, информирует ведомство на своем канале YouTube.   «Молодой человек нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь в это время нанесла матери множество […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика