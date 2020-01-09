КСИР Ирана пообещал «жестокую месть» своим врагам

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в скором времени жестоко отомстит врагам страны, сообщил глава департамента безопасности Генерального штаба ВС Ирана Аболла Эрагы.
«КСИР является одной из главных сил властей [Ирана], которая в скором времени жестоко отомстит врагам», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Tasnim.
Ранее в четверг постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что предложение Вашингтона о переговорах невозможно принять, так как американская сторона вводит санкции против Тегерана. При этом Тегеран заявлял, что завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани.
Напомним, в среду Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.
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