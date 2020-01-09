КСИР Ирана пообещал «жестокую месть» своим врагам

09.01.2020, 11:58, Новости дня

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в скором времени жестоко отомстит врагам страны, сообщил глава департамента безопасности Генерального штаба ВС Ирана Аболла Эрагы.

«КСИР является одной из главных сил властей [Ирана], которая в скором времени жестоко отомстит врагам», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Tasnim.

Ранее в четверг постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что предложение Вашингтона о переговорах невозможно принять, так как американская сторона вводит санкции против Тегерана. При этом Тегеран заявлял, что завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани.

Напомним, в среду Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Следственный комитет опубликовал видеозапись с места убийства женщины в Омске, в котором обвиняют ее 15-летнюю дочь и ее 18-летнего молодого человека. Согласно версии следствия, инцидент произошел в ночь на 31 декабря в Омске, информирует ведомство на своем канале YouTube.   «Молодой человек нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь в это время нанесла матери множество […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика