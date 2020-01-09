Названо число открытых в 2019 году месторождений в России

09.01.2020, 11:58, Новости дня

«Росгеология» в 2019 году открыла 40 месторождений по всей России, в том числе редкоземельных металлов, золота, серебра, нефти и газа, сообщил гендиректор компании Сергей Горьков.

«За последний год «Росгеология» открыла 40 месторождений. Это хороший залог для роста ВВП на будущее», – передает РИА «Новости» слова Горькова в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

«Это разные месторождения: редкоземельные металлы, золото, серебро, нефть и газ. Это новые месторождения по алмазам, к примеру. Достаточно большой спектр, причём на всей территории Российской Федерации – от Чукотки фактически до Калининграда», – продолжил он.

Горьков также сообщил, что «Росгеология» подготовила новую стратегию, которая предполагает ускоренный переход от запасов к производству. По его словам, она может ускорить вход месторождений в производственную часть в 1,5-2 раза.

Напомним, в конце ноября министр углеводородных ресурсов страны Габриэль Мбага Обианг Лима заявил, что «Росгеология» в январе 2020 года приступит в геологоразведке в Экваториальной Гвинее.



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