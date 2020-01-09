Всемирный банк прогнозирует ускорение роста мировой экономики на фоне спада в развитых странах

Рост мировой экономики в 2020 году немного ускорится и достигнет 2,5% на фоне постепенного восстановления инвестиций и торговли после существенного спада в предыдущем году. Об этом сообщается в январском обзоре Всемирного банка.

Согласно прогнозу, повышение глобального ВВП составит на 2,4%, при этом подъем в группе стран с развитой экономикой замедлится в до 1,4% с 1,6% в предыдущем году. Во Всемирном банке это связывают с сохраняющейся вялостью конъюнктуры в обрабатывающей промышленности. При этом в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах темпы экономического роста повысятся до 4,1% по сравнению с 3,5% за прошлый год.

«Подъем обусловлен ожидаемым улучшением показателей в небольшом числе крупных стран, часть которых преодолевает недавний существенный спад. Как ожидается, примерно в трети стран с формирующимся рынком и развивающихся стран рост экономики в этом году замедлится из-за более низких, нежели ожидалось, показателей экспорта и инвестиций», — отмечается в докладе.

По мнению экспертов Всемирного банка, политикам следует воспользоваться этой ситуацией для проведения структурных реформ, стимулирующих ускорение всеобъемлющего роста экономики, который является важным оружием в борьбе с бедностью.

К рискам для мировой экономики в текущем году Всемирный банк относит новое обострение напряженности в торговле и неопределенность в сфере торговой политики, а также спад в экономике крупнейших стран.

«Низкие процентные ставки в мире — это слабая защита от финансовых кризисов. В условиях нестабильности в мире меры совершенствования политики являются важнейшим средством сведения к минимуму рисков, связанных с нынешней волной нарастания задолженности», — цитируется в отчете директор департамента изучения перспектив экономического развития Всемирного банка Айхан Косе.

По оценкам организации, темпы роста ВВП России увеличатся на 1,2% в прошлом году, а в 2020 году показатель вырастет на 1,6%, в 2021 — на 1,8%. Эти прогнозы не изменились по сравнению с декабрьскими ожиданиями. Темпы роста ВВП США в этом году замедлятся до 1,8% с 2,3% в 2019 году, этот спад станет отражением негативных последствий предпринятого ранее повышения импортных пошлин и усиления неопределенности. Темпы роста экономики Китая будут замедляться: в этом году — до 5,9%, в следующем году — до 5,8%, в 2021 году — до 5,7%. Прогноз экономического роста в еврозоне в 2020 году был пересмотрен в сторону ухудшения — до 1% с ожидавшихся в июне 1,4%.

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