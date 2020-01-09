В Австралии из-за пожаров погибло более миллиарда животных

В Австралии из-за лесных пожаров, которые продолжаются с осени 2019 года, погибло около миллиарда животных. Об этом заявил профессор Сиднейского университета Крис Дикман.

По данным ученого, на начало января только в штате Новый Южный Уэльс погибло 800 млн животных.

В исследовании Диксона учитываются не только животные, погибшие от огня, но и те, кто вынужден был из-за пожаров сменить среду обитания.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате лесных пожаров в стране достигло 17, а в штате Виктория четыре человека числятся пропавшими без вести. В штате Новый Южный Уэльс погибли 15 человек, сгорели 175 домов и тысячи людей были вынуждены покинуть дома.

В городе Конджола-Парк 31 декабря сгорели 89 домов и десятки автомобилей.

31 декабря утром в прибрежном городе Маллакоота (штат Виктория) население — 4000 человек — было вынуждено перебраться ближе к морю из-за подступающего огня. Город до сих пор остается отрезанным пожарами от остальной территории Австралии.

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