Среди прочих изучается версия поражения Boeing в Иране ракетой российского зенитного комплекса «Тор» – СНБО

Среди прочих изучается версия поражения Boeing в Иране ракетой российского зенитного комплекса «Тор», сообщил 9 января Цензор.Нет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В ночь на 9 января в Иран прибыла государственная комиссия по расследованию крушения самолета «Международных авиалиний Украины». В ее состав входят специалисты, которые принимают участие в международном расследовании крушения малазийского Boeing рейса МН-17.

«В составе группы 45 человек, это представители 12 министерств и ведомств. В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО – международной организации гражданской авиации. Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: поражение самолета зенитной ракетой зенитных ракетных комплексов, в том числе ЗРК «Тор», так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет», – заявил Данилов.

Кроме того, по его словам, среди версий: столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

«В составе комиссии включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малайзийский Boeing МН-17 17 июля 2014 года в воздушном пространстве Украины, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты «Бук», которая сбила малайзийский самолет. Как известно, наши эксперты показали высокий уровень профессионализма в этом деле», – продолжил секретарь СНБО.

Он добавил, что украинская комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы, и намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК «Тор».

«Мы используем все наработки по расследованию атаки на Boeing МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране. На данный момент мы проводим эффективные дипломатические переговоры с иранской стороной, есть все основания надеяться на сотрудничество по всем вопросам, включая участие нашей комиссии в расшифровке «черных ящиков» нашего самолета. Расследование гибели украинских граждан находится на личном контроле президента Украины, обо всех данных, которые возможно опубликовать, мы будем немедленно информировать украинское общество и СМИ», – резюмировал Данилов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS 752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании. МАУ опубликовала полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Иранская национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследованиии авиакатастрофы самолета украинской компании МАУ. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возграние, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт. Абедзаде также рассказал, что черные ящики были повреждены в результате пожара, при этом в обоих устройствах сохранилась информация.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, Украина ожидает, что украинских специалистов привлекут к расшифровке черных ящиков разбившегося в Иране самолета.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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