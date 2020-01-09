Главу района на Урале обвинили в ремонте дома на незаконно полученные соцвыплаты

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении главы Нагайбакского района, который обвиняется в мошенничестве при получении социальной выплаты на строительство дома в размере более 1,1 млн рублей.

По данным прокуратуры,в 2017 году обвиняемый, искусственно ухудшив жилищные условия своей семьи, склонил главу Фершампенуазского сельского поселения к принятию постановления о постановке жены на учет как нуждающейся в улучшении жилищных условий, передает РИА «Новости».

После этого жена обвиняемого обратилась в минсельхоз региона, попросив предоставить соцвыплаты для строительства дома в размере 1,17 млн рублей в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». В итоге деньги были использованы для проведения строительных работ в доме обвиняемого.

«Прокуратурой Нагайбакского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Нагайбакского муниципального района. Уголовное дело направлено в Нагайбакский районный суд для рассмотрения по существу», – сказано в сообщении.

Там отмечено, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере).

По данным СК по региону, обвиняемый признал свою вину в совершении преступления и возместил причиненный ущерб.

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