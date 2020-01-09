Сильное землетрясение произошло на Чукотке

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали на Чукотке в четверг, информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 424 км к юго-западу от Анадыря, население которого составляет около 10,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км, передает ТАСС.

Сообщений о жертвах и разрушениях нет.

Ранее сильное землетрясение произошло в Иране, до этого – у побережья Канады.

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