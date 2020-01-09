У известного артиста проблемы с головой после обнаружения страшного недуга

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Последнее: Суммарный положительный эффект на экономику Украины от подписанных 30 декабря контрактов о продлении транзита российского газа в течение пяти лет оценивается в 150 млрд грн, заявил на брифинге 9 января глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон, передает корреспондент «ГОРДОН». «Очень много преимуществ получит и украинская экономика. Например, мы вчера посчитали, что суммарный положительный […]
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