Газовый баллон взорвался в здании ЦБ

09.01.2020, 11:44, Новости дня

Взрыв газового баллона произошел в здании Центробанка на Неглинной улице в центре Москвы.

Как сообщает Telegram-канал Mash, взрыв произошел во время ремонтных работ.

Пострадал один сотрудник. На место выехали оперативные службы.

Это уже не первый инцидент в здании Банка России. В августе 2018 года в Москве в здании Центробанка произошел пожар.



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