Газовый баллон взорвался в здании ЦБ

Взрыв газового баллона произошел в здании Центробанка на Неглинной улице в центре Москвы.
Как сообщает Telegram-канал Mash, взрыв произошел во время ремонтных работ.
Пострадал один сотрудник. На место выехали оперативные службы.
Это уже не первый инцидент в здании Банка России. В августе 2018 года в Москве в здании Центробанка произошел пожар.
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