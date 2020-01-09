Украина назвала три основных версии крушения самолета в Тегеране

Совет национальной безопасности и обороны Украины назвал три основные версии авиакатастрофы в Иране. Украинская сторона не исключает, что самолет был поражен зенитной ракетой, допускает возможность взрыва в результате теракта или взрыва двигателя по техническим причинам.
Сообщение об этом передает РИА «Новости».
8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада. По словам очевидца, разбившийся авиалайнер загорелся еще в воздухе. В Тегеране заявили, что причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.
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Последнее: Суммарный положительный эффект на экономику Украины от подписанных 30 декабря контрактов о продлении транзита российского газа в течение пяти лет оценивается в 150 млрд грн, заявил на брифинге 9 января глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон, передает корреспондент «ГОРДОН». «Очень много преимуществ получит и украинская экономика. Например, мы вчера посчитали, что суммарный положительный […]
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