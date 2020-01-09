В Австралии более миллиарда животных погибли в лесных пожарах

09.01.2020, 11:42, Разное

Более миллиарда животных стали жертвами лесных пожаров в Австралии. Об этом сообщила пресс-служба Университета Сиднея.

По последним данным, крупные лесные пожары, бушующие в Австралии с октября, уничтожили 8,4 миллиона гектара леса и порядка двух тысяч жилых домов. Теперь пожары бушуют в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, пишет НСН.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Канаде существует огромная иранская община, а транзит через Киев из Ирана в Торонто сейчас достаточно популярен, поэтому на борту разбившегося под Тегераном было столько иранцев и канадцев, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты. Утром 8 января произошло крушение украинского самолета, следовавшего по маршруту Тегеран-Киев. В авиакатастрофе погибли 177 человек. Большинство пассажиров оказались гражданами Ирана и Канады. Предполагается, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика