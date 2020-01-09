В Австралии более миллиарда животных погибли в лесных пожарах

Более миллиарда животных стали жертвами лесных пожаров в Австралии. Об этом сообщила пресс-служба Университета Сиднея.

По последним данным, крупные лесные пожары, бушующие в Австралии с октября, уничтожили 8,4 миллиона гектара леса и порядка двух тысяч жилых домов. Теперь пожары бушуют в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, пишет НСН.

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