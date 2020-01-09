В Иране назвали ошибкой журналистов информацию об отказе Тегерана передавать США «черные ящики» с украинского самолета

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде назвал ошибкой информацию журналистов том, что власти страны отказались передавать «черные ящики» разбившегося вблизи Тегерана украинского самолета компании-производителю Boeing. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте ведомства.

«Первоначальная информация была направлена Украине как стране регистрации самолета, США как изготовителю, Швеции и Канаде как странам-заявителям, граждане которых находились в самолете. Украине было предложено принять участие в процессе расследования авиационного происшествия», – отметил Абедзаде.

Он напомнил, что создана совместная группа для расследования катастрофы, опознания и передачи тел.

Глава Организации гражданской авиации также сказал, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт.

Иранское агентство Mehr 8 января написало, что в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – черные ящики с разбившегося самолета. В МИД Украины пояснили, что Иран не должен передавать их кому-либо, так как является основной страной в расследовании катастрофы.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS 752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины катастрофы пока неизвестны.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании. МАУ опубликовали полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Киев направил в Иран украинский самолет со специалистами для расследования.

В Украине идет сбор ДНК родственников погибших.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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