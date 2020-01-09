Сексапильная Чехова понежилась в компании красотки-подруги

Сейчас знаменитость отдыхает на французском курорте Шамони-Мон-Блан, фотографиями и видео с которого охотно делится с фанатами. В этот раз она показала, как вместе со своей приятельницей нежится в горячих термальных источниках под открытым небом.

Девушки радовались, снимали друг друга, любовались видами заснеженных вершин и стоящими рядом молодыми людьми. В свою очередь же подписчики Анфисы наслаждались ее сексуальным купальником с пикантными декольте, сообщает Пятый канал.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Суммарный положительный эффект на экономику Украины от подписанных 30 декабря контрактов о продлении транзита российского газа в течение пяти лет оценивается в 150 млрд грн, заявил на брифинге 9 января глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон, передает корреспондент «ГОРДОН». «Очень много преимуществ получит и украинская экономика. Например, мы вчера посчитали, что суммарный положительный […]