Сексапильная Чехова понежилась в компании красотки-подруги

Сейчас знаменитость отдыхает на французском курорте Шамони-Мон-Блан, фотографиями и видео с которого охотно делится с фанатами. В этот раз она показала, как вместе со своей приятельницей нежится в горячих термальных источниках под открытым небом.
Девушки радовались, снимали друг друга, любовались видами заснеженных вершин и стоящими рядом молодыми людьми. В свою очередь же подписчики Анфисы наслаждались ее сексуальным купальником с пикантными декольте, сообщает Пятый канал.
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Последнее: Суммарный положительный эффект на экономику Украины от подписанных 30 декабря контрактов о продлении транзита российского газа в течение пяти лет оценивается в 150 млрд грн, заявил на брифинге 9 января глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон, передает корреспондент «ГОРДОН». «Очень много преимуществ получит и украинская экономика. Например, мы вчера посчитали, что суммарный положительный […]
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