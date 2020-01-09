После обнаружения брошенного на улице ребенка началась проверка в Петербурге

09.01.2020, 11:37, Новости дня

В Санкт-Петербурге полиция начала проверку после обнаружения оставленной без присмотра в вечернее время девятилетней девочки, которая рассказала, что ее выгнала пьяная бабушка, информирует региональная пресс-служба ГУ МВД.

В ведомстве сообщили, что 8 января в полицию обратилась жительница одного из домов по Пискаревскому проспекту. Она сообщила, что увидела на улице девочку, которую якобы выгнала на улицу пьяная бабушка, передает РИА «Новости».

«Прохожая отвела девочку в указанную ей квартиру на Меньшиковском проспекте. Через некоторое время заявительница снова увидела эту девочку на улице без сопровождения взрослых», – рассказали в МВД.

Прибывшие на место полицейские передали ребенка в больницу для осмотра. Медики диагностировали единичные ушибы.

«Девочка сообщила, что ее бьет мать. По месту жительства ребенка прибыл участковый уполномоченный полиции. В квартире находилась нетрезвая 37-летняя гражданка, которая пояснить ничего не смогла», – указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что под Хабаровском насмерть замерз оставленный на балконе ребенок.



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