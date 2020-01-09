Джастин Бибер сообщил о своей смертельно опасной болезни

Со стороны жизнь 25-летнего Джастина Бибера может казаться сказкой — всемирная популярность, богатство, красавица-жена Хейли Болдуин. Но сегодня певец признался в том, что борется со смертельно опасной болезнью — речь идет о болезни Лайма, или клещевом боррелиозе.

Многие утверждали, что Джастин Бибер ужасно выглядит и сидит на метамфетамине, но они не могли знать того, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма, причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза (Ред. — острое вирусное заболевание), который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом,

— написал Джастин в Instagram, отметив, что проходит лечение уже несколько лет и благодаря этому идет на поправку и сможет снова выступать. Подробности борьбы с болезнью он раскроет в документальном сериале, который вскоре появится на его YouTube-канале.

Джастин и Хейли БиберНапомним, что о болезни Лайма — инфекционном заболевании, вызываемом пятью видами бактерий, которые передаются через укус клещей, — ранее сообщали и другие звезды: сначала певица Аврил Лавинь, затем — актриса Эшли Олсен, затем — модель Белла Хадид. Чтобы узнать о других знаменитостях, которых не смогли сломить тяжелые болезни, кликните на нашу галерею.

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