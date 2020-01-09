Автоновости: Первые фото «живого» Aurus Komendant. Он будет реально гигантским

Когда именно очередной член российского премиального семейства Aurus станет серийным, пока достоверно неизвестно. Однако, судя по первой в истории «Коменданта» порции шпионских фото, работа над новинкой идет полным ходом – и внедорожник обещает стать поистине гигантским.

Aurus Komendant фотошпионы увидели погруженным на автовоз в компании седана Senat и минивэна Arsenal, при этом в камуфляжную пленку был одет только внедорожник. Трейлер, насколько известно, остановился на заправочной станции, что позволило фотографам не только разглядеть в подробностях кузов "Коменданта", но и заглянуть в его салон.

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Очевидно, в Скандинавию для тестирования вывезли один из ранних прототипов: внедорожник пока лишен полноценной задней оптики, а его интерьер отделан куда проще, чем можно было бы ожидать от премиальной модели.

Зато по фото можно сделать вывод, что салон для "Коменданта" скопируют с интерьера "Сената": на фото хорошо различимы те же самые передняя панель и приборы. Соответственно, общими у двух моделей будут и платформа, и силовой агрегат – гибридная установка на базе 4,4-литрового V8 с отдачей в 600 л.с. и 880 Нм крутящего момента.

Фотографии позволяют сделать вывод и о габаритах "Коменданта": он будет либо сопоставим по размерам с "Сенатом", либо окажется слегка крупнее. Соответственно, длина внедорожника должна уложиться в диапазон 5,6-5,7 метра, что делает Aurus Komendant весьма масштабным по сравнению с теми европейскими разработками, с которыми он призван конкурировать.

Например, "Комендант" может оказаться длиннее Bentley Bentayga на полметра, а Rolls-Royce Cullinan превзойдет сантиметров на 20. Насколько новинка окажется способной преодолевать российское бездорожье, пока неизвестно.

Согласно предварительным планам Aurus Motors, официальный дебют "Коменданта" намечен на августовскую автомобильную выставку в Москве, а серийное производство внедорожника наладят не ранее 2022 года.

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