Оскорбившая россиян Самбурская показала истинное лицо звезды «Универа»

09.01.2020, 11:30, Разное

Знаменитости на отдыхе уже неделю. Девушки загорают, купаются
и делают фото и видео для соцсетей. Звезды сериала «Универ», как показалось,
ничего не скрывают от поклонников.

Так в свежем «Сторис» в «Инстаграм» Самбурская раскрыла секрет
Рудовой. Она показала истинное лицо подруги.

«Мало кто знает, что на самом деле Наталья Рудова на ночь
снимает свое лицо», – заявила Настасья.

После она направила объектив камеры на Наталью, которая
делала омолаживающую процедуру. Рудова с косметологической маской на лице удобно
устроилась на белоснежных подушках и явно не ожидала, что ее будут снимать в
таком виде. К слову, на шутку подруги звезда сериала «Универ», судя по всему, не
обиделась, она лишь рассмеялась в ответ.

Отметим, что ранее Настасья Самбурская заявила, что отдых на
Бали омрачают другие российские туристы. По словам актрисы, соотечественники не
умеют вести себя в общественных местах.

«Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести, как быдло
на пляже? Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие.
Приходят сегодня и на! БАМ! Русскую репчину на весь пляж через блютуз колонку!
Почему вас блин не смущает, что вы не одни и тут люди, которые заплатили очень
много денег, чтобы ОТДОХНУТЬ! А не потусоваться😩 (орфография
и пунктуация
автора сохранена.
– Прим. ред.)», – написала звезда сериала «Универ.Новая общага» в микроблоге.

Отметим,
что пост Настасьи вызвал неоднозначную реакцию общественности. Некоторые интернет-обыватели
из России посчитали публикацию оскорбительной. 



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