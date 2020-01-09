Оскорбившая россиян Самбурская показала истинное лицо звезды «Универа»

Знаменитости на отдыхе уже неделю. Девушки загорают, купаются

и делают фото и видео для соцсетей. Звезды сериала «Универ», как показалось,

ничего не скрывают от поклонников.

Так в свежем «Сторис» в «Инстаграм» Самбурская раскрыла секрет

Рудовой. Она показала истинное лицо подруги.

«Мало кто знает, что на самом деле Наталья Рудова на ночь

снимает свое лицо», – заявила Настасья.

После она направила объектив камеры на Наталью, которая

делала омолаживающую процедуру. Рудова с косметологической маской на лице удобно

устроилась на белоснежных подушках и явно не ожидала, что ее будут снимать в

таком виде. К слову, на шутку подруги звезда сериала «Универ», судя по всему, не

обиделась, она лишь рассмеялась в ответ.

Отметим, что ранее Настасья Самбурская заявила, что отдых на

Бали омрачают другие российские туристы. По словам актрисы, соотечественники не

умеют вести себя в общественных местах.

«Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести, как быдло

на пляже? Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие.

Приходят сегодня и на! БАМ! Русскую репчину на весь пляж через блютуз колонку!

Почему вас блин не смущает, что вы не одни и тут люди, которые заплатили очень

много денег, чтобы ОТДОХНУТЬ! А не потусоваться😩 (орфография

и пунктуация

автора сохранена.

– Прим. ред.)», – написала звезда сериала «Универ.Новая общага» в микроблоге.

Отметим,

что пост Настасьи вызвал неоднозначную реакцию общественности. Некоторые интернет-обыватели

из России посчитали публикацию оскорбительной.

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