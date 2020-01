Подкопаева показала младшую дочь

Украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая с семьей проживает в США, поделилась в Instagram снимком с новорожденной дочерью на руках.

«Для мира ты всего лишь один человек, а для кого-то одного ты целый мир!» – написала она.

На фото гимнастка и ее ребенок запечатлены во время прогулки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

For the world you may be just one person, but for one person you may be the whole world! * ___________ Для мира ты всего лишь один человек, а для кого-то одного ты целый мир! * #mood #vibes #happiness #colorsofmylife #girlpower #moment

Публикация от LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official) 7 Янв 2020 в 12:29 PST

О рождении второй дочери Подкопаева сообщила 19 сентября. Отец ребенка – бизнесмен Игорь Дубинский.

От отношений с бизнесменом Тимофеем Нагорным у нее есть приемный сын Вадим (2005) и дочь Каролина (2006).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российский модельер Александр Васильев, рассмотрев несколько образов телеведущей Екатерины Стриженовой, заявил, что она знает, как себя показать, чтобы выглядеть стройной и скрыть свой возраст. Специалист уверен: не обошлось без помощи ее сестры Виктории Андреяновой, являющейся успешным модельером. По словам Александра Васильева, телеведущим достаточно сложно поддерживать превосходный внешний вид перед камерой, увеличивающей все детали, включая морщины […]