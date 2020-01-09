Подкопаева показала младшую дочь

09.01.2020, 11:30, Новости дня

Украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая с семьей проживает в США, поделилась в Instagram снимком с новорожденной дочерью на руках.

«Для мира ты всего лишь один человек, а для кого-то одного ты целый мир!» – написала она.

На фото гимнастка и ее ребенок запечатлены во время прогулки.

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For the world you may be just one person, but for one person you may be the whole world! * ___________ Для мира ты всего лишь один человек, а для кого-то одного ты целый мир! * #mood #vibes #happiness #colorsofmylife #girlpower #moment

Публикация от LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official) 7 Янв 2020 в 12:29 PST

О рождении второй дочери Подкопаева сообщила 19 сентября. Отец ребенка – бизнесмен Игорь Дубинский.

От отношений с бизнесменом Тимофеем Нагорным у нее есть приемный сын Вадим (2005) и дочь Каролина (2006).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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