Подкопаева показала младшую дочь

Украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая с семьей проживает в США, поделилась в Instagram снимком с новорожденной дочерью на руках.
«Для мира ты всего лишь один человек, а для кого-то одного ты целый мир!» – написала она.
На фото гимнастка и ее ребенок запечатлены во время прогулки.
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For the world you may be just one person, but for one person you may be the whole world! * ___________ Для мира ты всего лишь один человек, а для кого-то одного ты целый мир! * #mood #vibes #happiness #colorsofmylife #girlpower #moment
О рождении второй дочери Подкопаева сообщила 19 сентября. Отец ребенка – бизнесмен Игорь Дубинский.
От отношений с бизнесменом Тимофеем Нагорным у нее есть приемный сын Вадим (2005) и дочь Каролина (2006).
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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