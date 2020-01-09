В Крыму отреагировали на отказ президента Эстонии от подаренного вина

09.01.2020, 11:30, Новости дня

Отказавшись от подаренного на день рождения крымского вина, президент Эстонии Керсти Кальюлайд многое потеряла, отметил глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Госпожа президент многое потеряла, отказавшись от столь ценного подарка, так как теперь не сможет насладиться крымским вином, известным во всем мире своим изысканным и неповторимым вкусом», – приводит его слова РИА «Новости».

Гемпель отметил, что крымское вино экспортируется во многие страны мира, и призвал Эстонию брать с этих стран пример, «а не выдерживать дипломатические рамки».

Он добавил, что в преподнесенном президенту Эстонии подарке не было никакой политической подоплеки.

Ранее сенатор Алексей Пушков сообщил, что Кальюлайд отказалась принять в качестве подарка на день рождения крымское вино. В посольстве РФ в Таллине сообщили, что бутылки вина из Крыма вернули без каких-либо комментариев.



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