Технологии: Специалисты узнали, как смартфоны «подсматривают» за владельцами

Эксперты рассказали о ранее неизвестном способе слежки смартфонов за своими владельцами. Только вместо «прослушивания» гаджеты используют приложения, записывающие содержимое экрана, и позднее информация отправляется на серверы аналитических фирм.

Весьма распространенным мнением считается то, что современные смартфоны обладают необходимым функционалом для записи голоса пользователя в целях подбора контекстной рекламы. Специалисты решили провести исследование, чтобы в этом убедиться, но результаты оказались одновременно противоречивыми и неожиданными.

В рамках эксперимента была изучена работа 17 000 смартфонов. Выяснилось, что устройства не подслушивают владельцев, но при помощи некоторых приложений они могут фиксировать изображение экрана. Одной из таких программ стала отслеживающая доставку продуктов GoPuff. Она способна записывать все действия пользователя, затем полученная информация отправляется в компанию Appsee.

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