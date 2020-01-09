Кейли Гейл хвалится идеальной фигурой

Девушка родилась в Швеции. При этом в ее венах течет индийская и австралийская кровь. Будучи метиской, она является обладательницей весьма экзотической внешности.
Модельную карьеру Келли начала еще в 12-летнем возрасте. Именно тогда скауты разглядели в ней будущую звезду подиума.
Удивительно, но в детстве необычная внешность Гейл была причиной ее проблем. Девочку травили сверстницы, ей буквально не давали прохода.
«Однажды все девочки окружили меня и начали по очереди избивать. Учителя ничего не предпринимали», – вспоминает модель.
Гейл успела посотрудничать с такими популярными брендами, как Playboy, Chanel, Tom Ford и Ralph Lauren. Сейчас помимо создания коллабораций с модными домами, она активно ведет социальные Сети, что тоже ей приносит немалый доход.
В ее инстаграм-аккаунте более 1,2 миллионов подписчиков. Конечно, большая часть ее аудитории состоит из мужчин. Келли часто делится в своем микроблоге откровенными фотографиями. Также она делится моментами из увлекательных путешествий и своими тренировками в спортзале, которые помогают ей поддерживать идеальную фигуру.
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