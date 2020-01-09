Историка Соколова вернули в СИЗО

09.01.2020, 11:26, Новости дня

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, переведен после психолого-психиатрической экспертизы в Центре психиатрии имени Сербского в следственный изолятор в Москве.

«Его (Соколова) перевели обратно в СИЗО. Экспертиза вошла в заключительную стадию», – сказал адвокат Соколова Александр Почуев, передает ТАСС.

Он также сообщил, что защита ожидает окончательных выводов экспертов в 20-х числах января.

Соколов был доставлен в Москву в конце ноября и находился в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка». В начале декабря его перевели в Центр психиатрии Сербского.

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

Историк признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.



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