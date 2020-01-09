Выжившая в ДТП россиянка погибла в повторной аварии

Серьезно пострадавшая в ДТП женщина погибла в Омске, когда в машину скорой медицинской помощи, на которой ее доставляли в больницу, врезался легковой автомобиль, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В ведомстве сообщили, что 9 января в 00.05 по местному времени (21.05 мск 8 января) в результате столкновения санитарного и легкового автомобилей пострадали шесть человек. Погибла женщина, попавшая в ДТП, которую на скорой эвакуировали в больницу, передает ТАСС.

Уточняется, что пациентка находилась в коме и скончалась на месте ДТП.

Водителям скорой и легковушки медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались. В результате аварии пострадал фельдшер, его состояние оценивается как средней тяжести, он госпитализирован в нейрохирургическое отделение. Врач и второй фельдшер направлены на амбулаторное лечение.

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