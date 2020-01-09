Выжившая в ДТП россиянка погибла в повторной аварии

Серьезно пострадавшая в ДТП женщина погибла в Омске, когда в машину скорой медицинской помощи, на которой ее доставляли в больницу, врезался легковой автомобиль, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
В ведомстве сообщили, что 9 января в 00.05 по местному времени (21.05 мск 8 января) в результате столкновения санитарного и легкового автомобилей пострадали шесть человек. Погибла женщина, попавшая в ДТП, которую на скорой эвакуировали в больницу, передает ТАСС.
Уточняется, что пациентка находилась в коме и скончалась на месте ДТП.
Водителям скорой и легковушки медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались. В результате аварии пострадал фельдшер, его состояние оценивается как средней тяжести, он госпитализирован в нейрохирургическое отделение. Врач и второй фельдшер направлены на амбулаторное лечение.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Завершился прием заявок на участие в новом всероссийском проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» – профессиональном конкурсе «Учитель будущего». На сайте конкурса Teachеr.rsv.ru зарегистрировалось 39 тыс. 680 человек. Старт конкурса был дан 19 ноября 2019 года в школе № 444 г. Москвы. «За полтора месяца на сайте конкурса «Учитель будущего» зарегистрировались 39 тыс. 680 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Фадеев запланировал усилить СПЧ / 11 декабря
- США исключили возможный обмен Уилана на осужденных россиян / 27 ноября
- ЭИСИ опубликовал новый мониторинг лучших практик управления / 3 декабря
- Протестующие в Гонконге вынесли на улицу флаги США и плакаты «Спасибо, мистер Трамп» / 28 ноября
- Венецианская комиссия признала легитимность делегации России в ПАСЕ / 6 декабря
- Космонавт рассказал, что делают на МКС при поломке всех туалетов / 27 ноября
- Зеленский на год продлил действие закона об особом статусе Донбасса / 18 декабря
- В Киеве горело здание неработающего зала «Космолот» – ГСЧС / 7 января