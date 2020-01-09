Древняя ящерица помогла ученым найти в янтаре редкую плесень

09.01.2020, 11:21, Разное

Благодаря действиям древней ящерицы палеонтологам удалось найти фрагменты одной из самой древней и редко встречающейся плесени. Миксомицет оказался в янтаре, куда он мог попасть из-за пресмыкающегося, оторвавшего кору дерева с плесенью, а затем попавшего вместе с этим микроорганизмом в смолу.
Исследованием янтаря, найденного в Мьянме, совместно занимались сотрудники Американского музея естественной истории в Нью-Йорке и исследователи из университетов Геттингена и Хельсинки. По их словам, возраст данного вида плесени, которую иногда называют грибом-слизевиком, может оцениваться в 100 млн лет.

Главной особенностью миксомицетов является то, что они умеют объединяться в огромные колонии. Местом их обитания служит почва или гниющая древесина. Исследование развития грибов-слизевиков — достаточно затруднительный процесс из-за их редкого распространения. Фрагменты этой плесени обнаружили случайным образом не без помощи ящерицы, которая перед тем как попасть в ловушку из древесной смолы, оторвала кору с миксомицетами.



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Последнее: Благодаря действиям древней ящерицы палеонтологам удалось найти фрагменты одной из самой древней и редко встречающейся плесени. Миксомицет оказался в янтаре, куда он мог попасть из-за пресмыкающегося, оторвавшего кору дерева с плесенью, а затем попавшего вместе с этим микроорганизмом в смолу. Исследованием янтаря, найденного в Мьянме, совместно занимались сотрудники Американского музея естественной истории в Нью-Йорке и […]

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