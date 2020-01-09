Певица Адель после развода с Саймоном Конекки похудела на 30 кг

Популярная британская исполнительница и автор песен Адель всегда отличалась от большинства коллег «пышными» формами, что, впрочем, нисколько не мешало её успешности на сцене. Летом минувшего года певица пояснила о разводе с супругом, бизнесменом Саймоном Конекки, после чего начала стремительно избавляться от лишнего веса, в итоге похудев на 30 килограммов.

Недавно в Сети появились новые фото Адель, сделанное папарацци. Певицу запечатлели во время «карибских каникул», а многочисленные поклонники поразились произошедшими изменениями, в частности, постройневшей фигуре звезды. Адель удалось за короткое время похудеть на 30 килограммов, прибегнув к помощи фитнес-тренера Аиды Филд. Оказалось, что певица не очень любит силовые тренировки, но тем не менее настойчиво идёт к поставленной цели благодаря силе воли и диетическому питанию.

О тайной свадьбе Адель и Саймона Конекки стало известно в марте 2017 года. До этого пара почти 6 лет состояла в отношениях, а в 2012 году у них родился сын Анджело Джеймс. В сентябре минувшего года певица подала документы на развод, но о причинах расставания с супругом предпочитает не распространяться.

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