Певица Адель после развода с Саймоном Конекки похудела на 30 кг

Популярная британская исполнительница и автор песен Адель всегда отличалась от большинства коллег «пышными» формами, что, впрочем, нисколько не мешало её успешности на сцене. Летом минувшего года певица пояснила о разводе с супругом, бизнесменом Саймоном Конекки, после чего начала стремительно избавляться от лишнего веса, в итоге похудев на 30 килограммов.
Недавно в Сети появились новые фото Адель, сделанное папарацци. Певицу запечатлели во время «карибских каникул», а многочисленные поклонники поразились произошедшими изменениями, в частности, постройневшей фигуре звезды. Адель удалось за короткое время похудеть на 30 килограммов, прибегнув к помощи фитнес-тренера Аиды Филд. Оказалось, что певица не очень любит силовые тренировки, но тем не менее настойчиво идёт к поставленной цели благодаря силе воли и диетическому питанию.
О тайной свадьбе Адель и Саймона Конекки стало известно в марте 2017 года. До этого пара почти 6 лет состояла в отношениях, а в 2012 году у них родился сын Анджело Джеймс. В сентябре минувшего года певица подала документы на развод, но о причинах расставания с супругом предпочитает не распространяться.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Благодаря действиям древней ящерицы палеонтологам удалось найти фрагменты одной из самой древней и редко встречающейся плесени. Миксомицет оказался в янтаре, куда он мог попасть из-за пресмыкающегося, оторвавшего кору дерева с плесенью, а затем попавшего вместе с этим микроорганизмом в смолу. Исследованием янтаря, найденного в Мьянме, совместно занимались сотрудники Американского музея естественной истории в Нью-Йорке и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Медики рассказали о полезных свойствах аира / 5 декабря
- Мнение: МИД, влюбленный в Америку / 31 декабря
- Дочь Любови Толкалиной решила основать «Министерство домашних животных» / 29 ноября
- Молодой человек на юге Китая отказался продолжать военную службу / 18 декабря
- «У меня ничего не получилось»: Борис Корчевников рассказал, почему не женился / 25 ноября
- Тает на глазах: похудевшая Адель на Карибских островах / 5 января
- Xiaomi презентовала портативную кухню для завтраков Donlim / 26 ноября
- Майора полиции задержали по делу о мошенничестве с квартирами в Москве / 26 ноября