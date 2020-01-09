Иран отказался от переговоров с США

Предложение Вашингтона о переговорах невозможно принять, так как американская сторона вводит санкции против Тегерана, сообщил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Тахт-Раванчи заявил, что предложение Вашингтона о переговорах «невероятно», отметив, что «до тех пор, пока США продолжают настаивать на враждебности (в отношениях), переговоры не имеют никакого смысла», передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

Дипломат добавил, что «беспрецедентные» санкции, которые накладывают США, противоречат нормам международного права.

Ранее постоянный представитель США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности международной организации письмо, в котором говорится о готовности Вашингтона начать переговоры с Ираном.

До этого Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США.

Напомним, в среду Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.





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Последнее: Предложение Вашингтона о переговорах невозможно принять, так как американская сторона вводит санкции против Тегерана, сообщил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи. Тахт-Раванчи заявил, что предложение Вашингтона о переговорах «невероятно», отметив, что «до тех пор, пока США продолжают настаивать на враждебности (в отношениях), переговоры не имеют никакого смысла», передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA. Дипломат […]