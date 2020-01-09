«На бабло кинули»: неудачника Порошенко жестко подставили

09.01.2020, 11:12, Разное

Поводом для разговоров о разладе в рядах сторонников
Порошенко стала ситуация на телеканале «Прямой». Медиа-ресурс
принадлежит бывшему президенту.

Журналисты и блогеры обратили внимание на заставку
телеканала. «Ну Порошенко и жлоб. Или его его же барыги на бабло кинули.
На его канале заставки с распродажи – за 20 баксов», – написал на своей
странице в «Фейсбук» корреспондент Павел Карназыцкий.

Используемый каналом Порошенко шаблон знаком журналисту.
«Я знаю цену, потому что сам покупал этот шаблон, когда начинали
«Главновости». У меня денег на заставку покруче не было», – уточнил
Карназыцкий.

Разгорающийся скандал экс-президент пока не комментировал.
Бывший гарант Конституции сейчас далеко от Украины: на днях яхта Порошенко была
замечена в районе Сейшельских островов. О роскошном новогоднем вояже политика
сообщил юрист Андрей портнов.

По данным портала «Страна.ua», Порошенко пользуется 60-метровой
яхтой KATINA. Недельный отдых на роскошном судне обойдется в 350 тысяч долларов в неделю.

Напомним, бывший президент фигурирует в 13 уголовных
делах. В конце декабря в офисе партии Порошенко «Европейская
солидарность» и принадлежащем ему спортклубе прошли обыски. В раздевалках
фитнес-центра оперативники обнаружили работающие видеокамеры.



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