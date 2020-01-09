«На бабло кинули»: неудачника Порошенко жестко подставили

Поводом для разговоров о разладе в рядах сторонников

Порошенко стала ситуация на телеканале «Прямой». Медиа-ресурс

принадлежит бывшему президенту.

Журналисты и блогеры обратили внимание на заставку

телеканала. «Ну Порошенко и жлоб. Или его его же барыги на бабло кинули.

На его канале заставки с распродажи – за 20 баксов», – написал на своей

странице в «Фейсбук» корреспондент Павел Карназыцкий.

Используемый каналом Порошенко шаблон знаком журналисту.

«Я знаю цену, потому что сам покупал этот шаблон, когда начинали

«Главновости». У меня денег на заставку покруче не было», – уточнил

Карназыцкий.

Разгорающийся скандал экс-президент пока не комментировал.

Бывший гарант Конституции сейчас далеко от Украины: на днях яхта Порошенко была

замечена в районе Сейшельских островов. О роскошном новогоднем вояже политика

сообщил юрист Андрей портнов.

По данным портала «Страна.ua», Порошенко пользуется 60-метровой

яхтой KATINA. Недельный отдых на роскошном судне обойдется в 350 тысяч долларов в неделю.

Напомним, бывший президент фигурирует в 13 уголовных

делах. В конце декабря в офисе партии Порошенко «Европейская

солидарность» и принадлежащем ему спортклубе прошли обыски. В раздевалках

фитнес-центра оперативники обнаружили работающие видеокамеры.

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