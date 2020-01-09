Эксперт: Трамп поставил Иран в безвыходное положение

«Мир не отступил от пропасти, у которой он оказался в результате убийства Сулеймани. Дипломатия между США и Ираном возможна, но Трамп для этого не дал никаких оснований», – сообщил газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. Так он прокомментировал слова постпреда США при ООН Келли Крафт о том, что Вашингтон готов начать переговоры с Ираном без предварительных условий.

«В результате действий Трампа Иран поставлен в совершенно безвыходное положение, – сказал доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев. – Фактически объявлен курс на смену режима в Иране безо всякой попытки скрыть это намерение. Добиваться этого США планируют при помощи удушающих экономических санкций и угроз начать масштабную войну в случае любых попыток сопротивления, будь то создание ядерной программы, реализация стратегии региональной экспансии, чем как раз занимался убитый Касем Сулеймани, или повторение недавних чисто символических ударов со стороны Ирана по американским объектам».

Потому заявления Вашингтона и Тегерана о деэскалации не имеют под собой реальных оснований, отметил собеседник. По его мнению, ситуация скорее развивается в обратном направлении.

«Несмотря на то, что Трамп говорит о дипломатии, мы не видим никаких намеков на это. Если прежнее руководство США требовало от Ирана отказаться от ядерной программы в обмен на снятие санкций, то сегодня ничего похожего не происходит. Американские санкции останутся в силе, грубо говоря, навсегда», – предположил Межуев.

Он отметил, что сегодня существует два варианта развития ситуации. Либо между Тегераном и Вашингтоном пройдут тайные переговоры при посредничестве других стран, как это было при Бараке Обаме, «но это наименее вероятный сценарий». Либо Трамп ждет формальный повод для начала полномасштабных военных действий.

По словам эксперта, «самое опасное в этой ситуации, что к Ирану не предъявляется никаких требований». «Что должен сделать Тегеран, чтобы вернуться хотя бы в пространство глобальной экономики? Какие действия предпринять, кроме как покончить с собой? Ничего по этому поводу со стороны США слышно. Даже от Саддама Хуссейна требовалось разоружиться, хотя оружие, о котором шла речь, оказалось фикцией. Сейчас Трамп от Ирана не требует ровным счетом ничего. Имеется ввиду простое «прекратите существовать» – отметил собеседник.

«И скорее всего Иран продолжит реализацию ядерной программы, потому что единственный вариант защититься от США – это объявить о наличии ядерной бомбы. Но американская разведка быстро вычислит этот факт и начнется война. Мир еще не отступил от пропасти, у которой оказался в результате убийства Сулеймани», – резюмировал Межуев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности международной организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона начать переговоры с Ираном.

По словам Крафт, Соединенные Штаты готовы начать переговоры без предварительных договоренностей и стремятся «не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима».

Напомним, в ночь на 8 января в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане. Комментируя ситуацию, президент США Трамп заявил, что «американцы должны быть очень благодарны и счастливы: никто из американцев не пострадал» и «все хорошо!».

В ООН заявление Трампа по Ирану расценили как шаг к деэскалации. После ударов по объектам США в Ираке Тегеран уведомил генсека и СБ ООН о завершении мести за убийство генерала Сулеймани. Также США и Иран при посредничестве Швейцарии обменялись сообщениями о деэскалации.

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Последнее: «Мир не отступил от пропасти, у которой он оказался в результате убийства Сулеймани. Дипломатия между США и Ираном возможна, но Трамп для этого не дал никаких оснований», – сообщил газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. Так он прокомментировал слова постпреда США при ООН Келли Крафт о том, что Вашингтон готов начать переговоры с Ираном без предварительных […]