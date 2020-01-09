Мнение: Визуализация гибели украинского «Боинга»

Визуализация гибели украинского "Боинга"

Компьютерная реконструкция гибели украинского "Боинга" под Тегераном.

Падение украинского "Боинга". Видео с камеры наблюдения.

Зиц-председатель Украины выступил с обращением по поводу гибели "Боинга".

По самой ситуации.

1. Рейтерс с ссылкой на источники в западных спецслужбах заявляет, что причиной гибели самолета стала неисправность двигателя.

2. Параллельно в СМИ пытаются раскручивать версию, что "Боинг" был по ошибке сбит иранским ЗРК "Тор", для чего используют фото обломков, намекая на то, что некоторые следы на обшивке похожи на следы поражающих элементов ракеты + гуляет фотография хвостовой части ракеты.

3. Иран сейчас решает, как осуществлять расследование катастрофы и на Запад черные ящики не спешит отдавать, демонстрируя, что печальный опыт России вручившей расследование MH17 своим же врагам, в Тегеране учитывают и будут действовать на своих условиях.

4. Несмотря на многочисленные разъяснениz, продолжает гулять версия о том, что это был "Боинг 737 Max". Это не так — авиакомпания Коломойского использовала более старые модели "Боинга", которые на деле более надежные, нежели печально известная "новинка от "Боинга".

5. В официальном отчете Ирана говорится, что лайнер перед гибелью пытался вернуться в аэропорт из-за технической неисправности. Машина загорелась в воздухе еще до падения. Черные ящики поверждены, но информация сохранилась. Отчет передан — Канаде, США, Украине и Швеции.

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Визуализация гибели украинского "Боинга" Компьютерная реконструкция гибели украинского "Боинга" под Тегераном. Падение украинского "Боинга". Видео с камеры наблюдения. Зиц-председатель Украины выступил с обращением по поводу гибели "Боинга". По самой ситуации. 1. Рейтерс с ссылкой на источники в западных спецслужбах заявляет, что причиной гибели самолета стала неисправность двигателя.2. Параллельно в СМИ пытаются раскручивать версию, что "Боинг" […]